Пост Роналду о беременности Джорджины установил рекорд по лайкам в «Инстаграме»

Пост нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду о беременности своей подруги Джорджины Родригес установил новый рекорд «Инстаграма» среди спортсменов по лайкам. В настоящее время пост имеет более 27 млн лайков.
Ранее Роналду сообщил, что его подруга ждёт двойню.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.
Предыдущий рекорд по лайкам в «Инстаграме» для спортсменов принадлежал форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Его фото в форме «ПСЖ» в окружении семьи лайкнули около 22 млн пользователей.
Отметим, что у Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.
Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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