Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта признал, что «Барселоне» нужно было уволить Кумана раньше

Лапорта признал, что «Барселоне» нужно было уволить Кумана раньше
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, комментируя увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера команды, признался, что руководство клуба запоздало с решением.

«Возможно, решение было поздним. Нам следовало уволить тренера раньше. Но, оглядываясь назад, ситуацию анализировать легче. Поддержав Кумана в сентябре, мы считали, что он заслужил это. К тому же был шанс, что возвращение травмированных футболистов что-то изменит.

Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше. Мы одержали победы в матчах с «Валенсией» и киевским «Динамо», но затем пошла серия плохих результатов. В итоге мы скатывались вниз и рисковали потерять шансы вообще во всех турнирах», — цитирует Лапорту ESPN.

Ожидается, что Кумана на посту тренера сменит Хави.

Новость по теме
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины отставки Рональда Кумана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021