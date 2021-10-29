Лапорта признал, что «Барселоне» нужно было уволить Кумана раньше

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, комментируя увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера команды, признался, что руководство клуба запоздало с решением.

«Возможно, решение было поздним. Нам следовало уволить тренера раньше. Но, оглядываясь назад, ситуацию анализировать легче. Поддержав Кумана в сентябре, мы считали, что он заслужил это. К тому же был шанс, что возвращение травмированных футболистов что-то изменит.

Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше. Мы одержали победы в матчах с «Валенсией» и киевским «Динамо», но затем пошла серия плохих результатов. В итоге мы скатывались вниз и рисковали потерять шансы вообще во всех турнирах», — цитирует Лапорту ESPN.

Ожидается, что Кумана на посту тренера сменит Хави.