Антонио Рюдигер: для людей важнее те футболисты, которые забивают голы

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о разнице статуса атакующих и оборонительных игроков.

«Для людей важнее те футболисты, которые забивают голы. Если защитник блокирует удар, вынося мяч из ворот, то, возможно это запомнят. А больше – ничего. Давайте я скажу так: есть Месси, Роналду, Салах, Бензема, Левандовски… Кто я такой, чтобы говорить, что меня должны судить так же, как и их? Я знаю свою работу. Я реалист. Если мы сыграем на ноль, то это хорошо для меня, моей команды и других игроков обороны. Я до сих пор вспоминаю матч с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Когда прозвучал финальный свисток, я ощутил огромное облегчение. Гвардиола создал какую-то машину по прессингу в своём клубе», – цитирует Рюдигера The Guardian.

Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии.