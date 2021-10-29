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Даррен Бент: в матче с «Ливерпулем» Роналду напоминал пассажира

Даррен Бент: в матче с «Ливерпулем» Роналду напоминал пассажира
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Бывший форвард «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент высказался об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Ливерпуля».

«Я бы предпочёл на такой матч Кавани, а не Роналду. В команде совсем не было баланса. Иногда Роналду напоминал пассажира в этой игре», — сказал Бент в эфире talkSPORT.

Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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