Арбитр Федотов: Карасёв правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Динамо»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал пенальти, поставленный в ворота «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо». На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита», который реализовал Даниил Фомин.

«Карасёв принял правильное решение, назначив 11-метровый в ворота «Зенита» в игре с «Динамо» и показав жёлтую карточку их защитнику. Рука у Караваева находилась в неестественном положении, она отставлена в сторону», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.