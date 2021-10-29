Арбитр Федотов: Карасёв правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Динамо»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал пенальти, поставленный в ворота «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо». На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита», который реализовал Даниил Фомин.
«Карасёв принял правильное решение, назначив 11-метровый в ворота «Зенита» в игре с «Динамо» и показав жёлтую карточку их защитнику. Рука у Караваева находилась в неестественном положении, она отставлена в сторону», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.
«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.
- 29 октября 2021
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