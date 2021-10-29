Дзюба установил новый рекорд РПЛ по количеству голов, опередив Веретенникова
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил очередной мяч в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». При счёте 2:1 в пользу питерцев Дзюба с близкого расстояния добил мяч в ворота и увеличил преимущество своей команды.
Форвард «Зенита» установил новый рекорд РПЛ по количеству голов. Этот мяч стал 144-м в его карьере в РПЛ.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Ротора» Олегу Веретенникову, который забил за карьеру 143 мяча.
Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.
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