Дзюба установил новый рекорд РПЛ по количеству голов, опередив Веретенникова

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил очередной мяч в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». При счёте 2:1 в пользу питерцев Дзюба с близкого расстояния добил мяч в ворота и увеличил преимущество своей команды.

Форвард «Зенита» установил новый рекорд РПЛ по количеству голов. Этот мяч стал 144-м в его карьере в РПЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Ротора» Олегу Веретенникову, который забил за карьеру 143 мяча.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.