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«Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 4:1

«Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 4:1
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Сегодня, 29 октября, прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти. После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогали ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работали резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
29 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Клаудиньо – 8'   1:1 Фомин – 56' (пен)   2:1 Вендел – 66'   3:1 Дзюба – 69'   4:1 Ракицкий – 85'
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