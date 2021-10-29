«Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 4:1

Сегодня, 29 октября, прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти. После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогали ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работали резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.