Ярослав Ракицкий подвёл итоги матча с «Динамо»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу команды над «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сложности были, когда мы пропустили, но мы не должны были оступаться, ведь «Динамо» располагается на 2-м месте. Мы забили три после пропущенного гола и заработали три очка», — приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».



Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти. После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.



После матча команда Сергея Семака укрепилась на первом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 13 матчах.