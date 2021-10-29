Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ярослав Ракицкий подвёл итоги матча с «Динамо»

Ярослав Ракицкий подвёл итоги матча с «Динамо»
Комментарии

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу команды над «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сложности были, когда мы пропустили, но мы не должны были оступаться, ведь «Динамо» располагается на 2-м месте. Мы забили три после пропущенного гола и заработали три очка», — приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».

Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти. После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.

После матча команда Сергея Семака укрепилась на первом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 13 матчах.

Новость по теме
«Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 4:1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021