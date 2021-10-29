Червиченко: Дзюба — величайший нападающий РПЛ, но закидоны делают его менее почитаемым
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о форварде «Зенита» Артёме Дзюбе. В матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1) он забил 144-й гол в РПЛ, установив новый рекорд лиги.
«Дзюба — самый успешный нападающий, которого ненавидит большая часть болельщиков. Правда, странно? Можно быть профессионалом своего дела, но при этом не самым хорошим человеком. Люди хотят награждать любовью и аплодисментами тех, кто хорош во всём. Хотя он величайший нападающий РПЛ и до сих пор один из сильнейших. Просто его закидоны, к слову о сборной, делают его менее почитаемым футболистом. Думаю, его запомнят так, что будут одинаково вспоминать про голы и анатомические забавы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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