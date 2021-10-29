Месси, Неймар и Ди Мария выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лиллем»
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Сегодня, 29 октября, состоится матч 12-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем». Команды встретятся на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция).
Команды опубликовали стартовые составы на матч:
«ПСЖ»: Доннарумма, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Вейналдум, Гейе, Данилу Перейра, Ди Мария, Месси, Неймар.
«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Джало, Рейнилду, Иконе, Шека, Саншеш, Йылмаз, Дэвид, Бамба.
Команда Маурисио Почеттино располагается на 1-м месте в турнирной таблице. Она набрала 28 очков в 11 играх чемпионата, пропустив 10 мячей и забив 24. Парижане в текущем сезоне национального первенства одержали 9 побед, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. Их сегодняшние соперники идут на 10-м месте в чемпионате.
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