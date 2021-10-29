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Исторический гол Дзюбы и шедевр Ракицкого — в видеообзоре матча «Зенит» — «Динамо»

Исторический гол Дзюбы и шедевр Ракицкого — в видеообзоре матча «Зенит» — «Динамо»
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В Санкт-Петербурге завершился центральный матч 13-го тура РПЛ. «Зенит» на своём поле принимал московское «Динамо».

Матч закончился со счётом 4:1 в пользу питерцев. Они вышли вперёд уже в начале встречи, Клаудиньо отличился на 7-й минуте, расстреляв ворота соперника с близкого расстояния.

В начале второго тайма «Динамо» отыгралось после того, как Даниил Фомин реализовал пенальти. Но концовка прошла с преимуществом «Зенита». На 66-й минуте Вендел забил второй мяч питерцев, а ещё через три минуты отличился Артём Дзюба, вышедший на поле со скамейки запасных. Нападающий забил 144-й мяч в РПЛ, что является рекордом чемпионата России. Он превзошёл достижение Олега Веретенникова (143).

В концовке итоговый счёт установил Ярослав Ракицкий, который мастерски исполнил штрафной.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

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