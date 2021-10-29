Губерниев: Дзюба — выдающийся нападающий, но от сборной отказался зря
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекорде форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. В матче с «Динамо» он отметился очередным голом. Теперь в активе Дзюбы 144 мяча в РПЛ, что является рекордом лиги.
«Поздравляю Дзюбу с рекордом, «Зенит» с победой. Команда очень хороша. Сейчас понимаю, что Дзюба всё-таки зря отказался от сборной. Сейчас будет некая вилка. Состав выбирает тренер, но с Хорватией он бы мог пригодиться. Дзюба для России выдающийся нападающий. Как говорилось в кино — выдающийся да и только», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дзюба превзошёл достижение экс-форварда «Ротора» Олега Веретенникова. Он за свою карьеру забил в РПЛ 143 мяча.
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