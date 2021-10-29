«ПСЖ» — «Лилль»: Месси заменили в перерыве

В эти минуты в Париже проходит матч 12-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» принимает «Лилль».



После первого тайма гости ведут со счётом 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте Джонатан Дэвид, которому ассистировал Бурак Йылмаз. В первом тайме парижане действовали неудачно, они не создали ни одного опасного момента. В перерыве главный тренер команды Маурисио Почеттино произвёл замену. Он заменил форварда Лионеля Месси на соотечественника Мауро Икарди. При этом Месси, по всей видимости, не получил травму, а замена была связана с тактическими соображениями.



«ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Лилль» находится на 10-м в Лиге 1 месте, набрав 15 очков.