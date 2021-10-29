Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Лилль»: Месси заменили в перерыве

«ПСЖ» — «Лилль»: Месси заменили в перерыве
Комментарии

В эти минуты в Париже проходит матч 12-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» принимает «Лилль».

После первого тайма гости ведут со счётом 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте Джонатан Дэвид, которому ассистировал Бурак Йылмаз. В первом тайме парижане действовали неудачно, они не создали ни одного опасного момента. В перерыве главный тренер команды Маурисио Почеттино произвёл замену. Он заменил форварда Лионеля Месси на соотечественника Мауро Икарди. При этом Месси, по всей видимости, не получил травму, а замена была связана с тактическими соображениями.

«ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Лилль» находится на 10-м в Лиге 1 месте, набрав 15 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021