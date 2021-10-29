Артём Дзюба: две игры, 11:2 — великолепно

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (4:1).

«Очень приятно победить такого соперника, который сейчас является для нас ключевым. Очень тяжёлая игра, с нашим преимуществом в первом тайме — мы могли забивать второй гол — но они нас простили при счёте 1:1. Там был железный момент, когда Тюкавин промахнулся мимо мяча, а Макаров ударил выше. А дальше мы наказали — сначала Вендел с передачи Сердара, а потом три и четыре. Могли дожимать их, при счёте 4:1 они выпустили третьего центрального защитника, потому что понимали, что может быть разгром. Две игры, 11:2 — великолепно», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Напомним, сегодня Артём Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову.

В предыдущем туре «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 7:1.