Артём Дзюба: две игры, 11:2 — великолепно

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (4:1).
«Очень приятно победить такого соперника, который сейчас является для нас ключевым. Очень тяжёлая игра, с нашим преимуществом в первом тайме — мы могли забивать второй гол — но они нас простили при счёте 1:1. Там был железный момент, когда Тюкавин промахнулся мимо мяча, а Макаров ударил выше. А дальше мы наказали — сначала Вендел с передачи Сердара, а потом три и четыре. Могли дожимать их, при счёте 4:1 они выпустили третьего центрального защитника, потому что понимали, что может быть разгром. Две игры, 11:2 — великолепно», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».
Напомним, сегодня Артём Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову.
В предыдущем туре «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 7:1.
- 30 октября 2021
-
00:46
-
00:45
-
00:32
-
00:20
-
00:02
- 29 октября 2021
-
23:54
-
23:54
-
23:53
-
23:44
-
23:38
-
23:23
-
23:23
-
22:53
-
22:46
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:04
-
21:59
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
20:53
-
20:46
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:23
-
20:17