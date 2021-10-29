«ПСЖ» обыграл «Лилль» в чемпионате Франции. Месси заменили в перерыве

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 12-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 31-й минуте Джонатан Дэвид после результативного паса Бурака Йылмаза открыл счёт в матче. На 74-й минуте защитник парижан Маркиньос после голевого паса Анхеля Ди Марии сравнял счёт в игре. Через 14 минут уже сам аргентинец отметился голом, выведя хозяев поля вперёд и установив финальный счёт в матче.
Команда Маурисио Почеттино располагается на первом месте в турнирной таблице. Она набрала 31 очко в 12 играх чемпионата, пропустив 11 мячей и забив 26. Парижане в текущем сезоне национального первенства одержали 10 побед, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. Их сегодняшние соперники идут на 10-м месте в чемпионате.
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