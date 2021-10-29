Сандро Шварц рассказал, чего «Динамо» не хватило в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча команд завершилась победой питерцев со счётом 4:1.



«Хотел бы поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой. В первом тайме нам не удалось хорошо войти в игру, следствием чего стал быстрый пропущенный мяч. Мы старались играть высоко, смело и агрессивно. К сожалению, нам не хватало точных передач и хладнокровия. Во втором тайме мы взяли нити игры в свои руки, высоко вступали в прессинг и забили ответный гол. При счёте 1:1 у нас были достаточно хорошие моменты, которые мы не реализовали. «Зенит» же своими шансами воспользовался, забив за три минуты два гола. Сегодня нам противостоял очень сильный соперник.



По итогам игры могу сказать, что нам было больно проигрывать. Мы разочарованы результатом. Но надо понимать, что на нашем пути развития мы должны проходить через такие матчи и извлекать из них уроки. Когда мы проведём работу над ошибками, то станем ещё сильнее.



Во втором тайме мы должны были использовать свои моменты и забивать второй гол. Стоит отметить, что три дня назад мы проделали много беговой работы в Оренбурге. Сегодня тоже была очень интенсивная игра, и обе команды в этом плане несильно отличались друг от друга. При этом мы нанесли на один удар больше. Нам нужно более чётко и хладнокровно подходить к реализации своих моментов. Нужно пройти этот этап на пути развития команды, о чём я сказал своим игрокам в раздевалке. Нужно верить в свои силы, верить в свой футбол и идти по своему пути», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».