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Данни — о рекорде Дзюбы: рад за моего друга! Чудесный человек и прекрасный игрок

Данни — о рекорде Дзюбы: рад за моего друга! Чудесный человек и прекрасный игрок
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал рекорд форварда питерцев Артёма Дзюбы. В матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1) Дзюба забил 144-й мяч в турнире. Он стал самым результативным игроком в истории чемпионатов России, опередив экс-нападающего «Ротора» Олега Веретенникова.

«Очень счастлив за Дзюбу. Он заслужил все эти вещи, которых добился за карьеру. Он чудесный человек и прекрасный игрок. Артём играет в очень хороший футбол. На каждой тренировке, в каждой игре он полностью отдавался игре. Очень счастлив, что он стал лучшим бомбардиром. Рад за моего друга и поздравляю!» — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает второе место, набрав 23 очка.

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