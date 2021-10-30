Артём Дзюба: спасибо Миллеру. Он был единственным, кто сказал про меня: «Мы берём его»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём рекорде результативности в РПЛ. В матче 13-го тура с «Динамо» (4:1) он забил один из мячей своей команды. Теперь у Дзюбы 144 гола в РПЛ, что является лучшим показателем в истории лиги. Он обошёл экс-форварда «Ротора» Олега Веретенникова (143).

«Горжусь этим — обойти легенду, Веретенникова, дорогого стоит.

Второй бомбардир в истории клуба после Кержакова? Он практически недосягаемый — у него было намного больше игр, он огромная легенда, и я с большим уважением отношусь к Саше, потому что он очень много забил и сделал для «Зенита». Эту историю нельзя забывать.

Однажды, в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня: «Мы берём его». Думаю, по прошествии времени он понимает, что не прогадал.

Я всеми силами всего себя отдаю «Зениту», я полюбил город, полюбил команду. Провёл уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд — дорогого стоит. Я уже сыграл 227 матчей. 250 — это уже легенда. Большое спасибо зрителям, они очень поддерживают меня и действительно любят. Всё приходит и уходит, главное — оставаться человеком», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».