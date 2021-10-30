Месси не отметился результативными действиями в пяти матчах Лиги 1
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Нападающий «Пари-Сен-Жермен» Лионель Месси не отметился результативными действиями в чемпионате Франции.
Месси не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в пяти матчах в Лиге 1. Пока что Месси забивает за «ПСЖ» только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с «Манчестер Сити» (2:0), а также оформил дубль в ворота «Лейпцига» (3:2).
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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