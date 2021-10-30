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Месси был заменён в перерыве матча с «Лиллем» из-за дискомфорта

Месси был заменён в перерыве матча с «Лиллем» из-за дискомфорта
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» из-за дискомфорта, который испытывал аргентинец, утверждает журналист Эрнан Клаус в своём «твиттере». По данным источника, нападающий парижан испытывал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры его вновь начало беспокоить состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.

Месси был заменён в перерыве матча при счёте 1:0 в пользу «Лилля». Первый тайм парижане провели неудачно, на 31-й минуте Джонатан Дэвид вывел гостей вперёд. Месси заменил соотечественник Мауро Икарди.

После перерыва хозяева сумели переломить ход неудачно складывающегося матча. В результате парижане одержали победу со счётом 2:1, отличились Маркиньос и Анхель ди Мария.

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