Гендиректор «Зенита» — о рекорде Дзюбы: те, кто может приблизиться к нему, сильно отстают

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о рекорде российского нападающего Артёма Дзюбы по количеству голов в РПЛ.

«У нас много юбилеев — и 100 матчей за «Зенит» Ярослава Ракицкого, и рекорд Дзюбы. Наш чемпионат проходит уже 30 лет, это достижение Артёма — историческое, и те, кто может к нему приблизиться, очень сильно отстают. Можно выйти в старте и ничего не сделать, а можно выйти на 20 минут, забить и отдать, и команда выиграет. Артём — командный игрок. У нас никто не пыхтит, много он играет или мало», — приводит слова Медведева ТАСС.

В матче 13-го тура с московским «Динамо» (4:1) Дзюба вышел на замену и забил один гол. Этот мяч стал 144-м в его карьере в РПЛ.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл 13 матчей, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи.