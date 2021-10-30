«Аль-Садд» выступил с заявлением касательно слухов о возможном уходе Хави в «Барселону»

«Аль-Садд» выступил с заявлением о возможном уходе главного тренера Хави в «Барселону».
«В ответ на то, что было распространено в последнее время, руководство «Аль-Садд» подтверждает, что у Хави двухлетний контракт с клубом и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды. Цель — поддерживать наше лидерство в лиге и защищать титул», — написано в официальном «твиттере» катарского клуба.
Ранее испанские СМИ сообщили, что Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону». Из каталонского клуба был уволен Рональд Куман. Хави сейчас считается главным кандидатом на вакантный пост.
Более того, ряд источников утверждал, что тренер уже договорился с «Аль-Саддом» о расторжении контракта.
Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», который действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.
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