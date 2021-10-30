Неймар высказался о победе «ПСЖ» в матче с «Лиллем»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Это был очень сложный матч. Против нас играла хорошая команда. Мы боролись до конца, мы забили. Молодцы, я счастлив. Критики, это нормально… Самым критичным ко мне являюсь я сам. Они не знают, что происходит, и что мы делаем. И мне все равно, а я продолжаю», — приводит слова Неймара RMC Sport.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции бразильский форвард принял участие в 7 матчах, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.
«ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко в 12 играх чемпионата.
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