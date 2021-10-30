Овечкин вышел на 31-е место по очкам, Валиева выиграла короткую программу. Главное к утру

Российский хоккеист Александр Овечкин переместился на 31-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ, повторив результат Майка Гартнера, а фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при Канады. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Александр Овечкин вышел на 31-е место по очкам за карьеру в НХЛ.

2. Валиева выиграла короткую программу на Гран-при Канады.

3. «Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 4:1.

4. Дзюба установил новый рекорд РПЛ по количеству голов, опередив Веретенникова.

5. «Авангард» нанёс «Салавату» второе поражение подряд.

6. «Вегас» обыграл «Анахайм» благодаря победному буллиту Дадонова.

7. 26 очков Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Кливлендом», «Денвер» разгромил «Даллас».

8. «Спартак» сообщил, что команда встретилась с болельщиками.

9. ЦСКА крупно проиграл «Монако» в Евролиге, растеряв преимущество +22 по ходу матча.

10. «ПСЖ» обыграл «Лилль» в чемпионате Франции. Месси заменили в перерыве.

11. «Зенит» разгромил «Басконию» с разницей +29 в Евролиге.

12. «Рейнджерс» крупно обыграли «Коламбус», у Панарина три передачи.

13. «Аль-Садд» выступил с заявлением касательно слухов о возможном уходе Хави в «Барселону».

14. УНИКС обыграл «Реал» в матче Евролиги.