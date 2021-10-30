Аллегри: если бы Роналду ушёл раньше, «Ювентус» мог бы иначе провести трансферную кампанию

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на слова защитника туринцев Джорджо Кьеллини, который ранее отметил, что для итальянского клуба было бы лучше, если бы нападающий Криштиану Роналду ушёл в «Манчестер Юнайтед» раньше.
«Я знаю одно — все по-разному интерпретируют сказанное и сделанное. Я считаю, что Кьеллини положительно отозвался о выдающемся футболисте Роналду. Это нормально, что 28 августа, за три дня до закрытия трансферного окна, у вас нет возможности его заменить. Клуб совершил удачное приобретение в лице Кина, который забивает важные голы. Я счастлив. Но если бы Роналду ушёл на месяц раньше, вероятно, у клуба была бы возможность по-другому провести трансферную кампанию. Это лишь вопрос рынка, он не создал никаких проблем», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.
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