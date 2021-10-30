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Аллегри: если бы Роналду ушёл раньше, «Ювентус» мог бы иначе провести трансферную кампанию

Аллегри: если бы Роналду ушёл раньше, «Ювентус» мог бы иначе провести трансферную кампанию
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на слова защитника туринцев Джорджо Кьеллини, который ранее отметил, что для итальянского клуба было бы лучше, если бы нападающий Криштиану Роналду ушёл в «Манчестер Юнайтед» раньше.

«Я знаю одно — все по-разному интерпретируют сказанное и сделанное. Я считаю, что Кьеллини положительно отозвался о выдающемся футболисте Роналду. Это нормально, что 28 августа, за три дня до закрытия трансферного окна, у вас нет возможности его заменить. Клуб совершил удачное приобретение в лице Кина, который забивает важные голы. Я счастлив. Но если бы Роналду ушёл на месяц раньше, вероятно, у клуба была бы возможность по-другому провести трансферную кампанию. Это лишь вопрос рынка, он не создал никаких проблем», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

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Джорджо Кьеллини: для «Ювентуса» было бы лучше, если бы Криштиану Роналду ушёл раньше
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