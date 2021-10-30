Леонардо: если бы Неймар всё ещё ходил на вечеринки, он бы не бегал так 90 минут
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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо после матча 12-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) высказался о критике в адрес нападающего парижан Неймара.
«Люди говорят, что футболисты устраивают вечеринки, но это неправда. Мы общаемся с игроками, поэтому знаем это. Критика в адрес Неймара несправедлива. Он опытный футболист, который может многое дать этой команде. Если бы он всё ещё ходил на вечеринки, он бы не бегал так 90 минут. Успокойтесь!» — приводит слова Леонардо RMC Sport.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский футболист принял участие в 7 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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