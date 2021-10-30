«Более сложный матч, чем мы ожидали». Доннарумма – о победе «ПСЖ» над «Лиллем»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после победы в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лиллем» (2:1).

«Это был более сложный матч, чем мы ожидали. В перерыве тренер подсказал нам, что мы должны улучшить в игре. При поддержке болельщиков мы придумали, как обыграть «Лилль», забив два очень важных мяча. Мы выиграли этот матч у очень хорошей команды, поэтому мы счастливы. В перерыве тренер всё объяснил, это позволило нам поменять игру. Мы отличная команда, способная переломить любую ситуацию. Эти два гола очень важны и, конечно, будут иметь значение в чемпионской гонке», — сказал Доннарумма в интервью клубной пресс-службе «ПСЖ».

Команда Маурисио Почеттино располагается на первом месте в турнирной таблице. Она набрала 31 очко в 12 играх чемпионата, пропустив 11 мячей и забив 26. В текущем сезоне национального первенства парижане одержали 10 побед, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью.