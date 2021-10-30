Игорь Черевченко зимой может возглавить клуб из дальнего зарубежья

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о возможных вариантах продолжения профессиональной деятельности.

«Есть звонки, но не буду говорить, откуда. Пока не готов. Думаю, скорее всего, после декабря меня снова можно ждать в работе. Это больше заграница. Варианты из дальнего зарубежья, а не ближнего. Я никогда не загадываю. Возможно, это будет в январе, а возможно – через две недели», — цитирует Черевченко «РБ-Спорт».

Ранее «Химки» на официальном сайте объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера клуба. Контракт была расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 11 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший в 13 встречах 29 очков.