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«Лестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Лестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 30 октября, состоится матч «Лестер Сити» — «Арсенал». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Лестер Сити» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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