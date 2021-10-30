«Лестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Лестер Сити» — «Арсенал». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Лестер Сити» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в «Okko». Прямо сейчас оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — первые 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.