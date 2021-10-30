«Эльче» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Эльче» — «Реал». Встреча 12-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Помогать ему будут ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Альберт Катала Ферран.



«Реал» набрал 21 очко в 10 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (10) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 24 очка в 11 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в «Okko». Прямо сейчас оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — первые 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.