«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Крис Кавана.



«Ливерпуль» набрал 21 очко в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 5-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».