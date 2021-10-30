«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 30 октября, состоится матч «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Крис Кавана.
«Ливерпуль» набрал 21 очко в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 5-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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