«Спартак» выразил соболезнования в связи с кончиной диктора Игоря Кириллова

«Спартак» выразил соболезнования в связи с кончиной диктора и тележурналиста Игоря Кириллова. На протяжении 75 лет он являлся болельщиком московского клуба.
«В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов. Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-служба «Спартака».
Кириллов является обладателем нескольких званий, в том числе Народный артист СССР. Ему были присуждены ряд государственных и телевизионных наград: Орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Орден Почета, Орден Дружбы народов, почетный приз Российской академии телевидения «ТЭФИ», а также Государственная премия СССР за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий в программе «Время».
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