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Клопп: атмосфера в команде важнее, чем трофей с клубом, у которого 40 футболистов

Клопп: атмосфера в команде важнее, чем трофей с клубом, у которого 40 футболистов
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травмах в команде.

«В начале сезона у нас было восемь полузащитников, а теперь осталось только четыре, и это не очень круто. Я не знаю решения для таких проблем. Конечно, можно купить ещё пять футболистов в трансферное окно, и тогда мы никогда не будем испытывать проблем ни на одной из позиций. Но в таком случае у вас не будет командной атмосферы, а это гораздо важнее, чем выиграть что-то с клубом, у которого 40 футболистов. Мы должны радовать игроков. Футболисты должны видеть, что у них есть шанс попасть в стартовый состав, если они будут играть на самом высоком уровне. А когда в команде 40 футболистов, подобное невозможно. Поэтому единственное решение проблем, связанных с травмами, — использовать тех игроков, которые у нас есть», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

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