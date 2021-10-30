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Витория не рассчитывает на Кутепова и Гапонова. Футболисты просятся играть за «Спартак-2»

Витория не рассчитывает на Кутепова и Гапонова. Футболисты просятся играть за «Спартак-2»
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Центральные защитники «Спартака» Илья Кутепов и Илья Гапонов сами просят главного тренера об игре за вторую команду. Об этом «Чемпионата» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Несмотря на кадровые проблемы в обороне, главный тренер красно-белых Руй Витория не рассчитывает на футболистов в ближайшем матче против «Ростова». Связано это с тем, что Самуэль Жиго отбыл дисквалификацию.

Кутепов и Гапонов уже проводили полный матч за «Спартак-2» с «Ротором» 17 октября и, скорее всего, выйдут на поле против «Торпедо» в воскресенье.

«Спартак» в 12 встречах набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее красно-белые потерпели разгромное поражение в матче с «Зенитом» (1:7).

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