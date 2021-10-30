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«Эвертон» интересуется Александром Головиным

«Эвертон» интересуется Александром Головиным
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«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако» Александром Головиным. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб АПЛ проявляет серьёзный интерес к российскому полузащитнику. Пока всё находится на начальной стадии», — сказал источник «Чемпионату».

В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив пять мячей и отдав девять голевых передач. Александр установил личный рекорд — столько очков по системе «гол+пас» в одном розыгрыше чемпионата он ещё не набирал.

В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 13 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.

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