Защитник «Локомотива» Едвай сравнил Бундеслигу и РПЛ

Защитник «Локомотива» Тин Едвай, ранее выступавший за «Байер», поделился мнением о чемпионатах Германии и России.

«Футбол в Германии отличается, там играют в более открытом стиле, намного больше беговой работы, больше возможностей для зрелищного футбола — атаки, контратаки. Считаю, Германия входит в топ-3 лучших лиг мира. Там во всём чувствуется порядок — у клубов великолепная инфраструктура, стадионы. Плюс футбол стал частью немецкой культуры — к нему повышенное внимание, трибуны всегда заполнены — независимо от времени года и части сезона.

Думаю, у России есть инфраструктура и огромный потенциал, чтобы тоже прогрессировать в этом отношении. Чтобы на футбол ходило больше зрителей, чтобы прослойка между игроками и болельщиками была меньше. В РПЛ выделил бы «Зенит». Бесспорно, это команда с очень высококачественным подбором игроков. Ещё хотел бы отметить «Динамо», тот футбол, который они показывают. Плюс у них одна из самых молодых команд в лиге, что вызывает симпатию. Но хочу сказать, что в РПЛ нет слабых соперников, все команды конкурентоспособны. Поэтому важно выкладываться на все сто. Иначе в России можно проиграть любой матч, все могут навязать борьбу», — приводит слова Едвая «Матч ТВ».