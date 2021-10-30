«Уотфорд» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 30 октября, состоится матч «Уотфорд» — «Саутгемптон». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Саутгемптон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Питер Джеймс Киркап и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Кейт Страуд.
«Уотфорд» набрал 10 очков в 9 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (8) — на 16-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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