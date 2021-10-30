Месси и Вейналдум стали худшими игроками матча «ПСЖ» — «Лилль» по версии L’Équipe

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум и нападающий клуба Лионель Месси стали худшими игроками матча 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль» (2:1) по версии L’Équipe. Издание оценило выступление футболистов в 3 балла из 10. Лучшие оценки получили Анхель Ди Мария (8), Ренату Саншеш (7) и Неймар (7).
На 31-й минуте Джонатан Дэвид после результативного паса Бурака Йылмаза открыл счёт в матче. На 74-й минуте защитник парижан Маркиньос после голевого паса Анхеля Ди Марии сравнял счёт в игре. Через 14 минут уже сам аргентинец отметился голом, выведя хозяев поля вперёд и установив финальный счёт в матче.
Лионель Месси был заменён после первого тайма. Дела у аргентинца складываются не лучшим образом. В сезоне-2021/2022 аргентинский нападающий нанёс 15 ударов по воротам, из которых 4 пришлись в створ, и не забил ни одного гола в чемпионате Франции. Пока что Месси забивает за «ПСЖ» только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с «Манчестер Сити» (2:0), а также оформил дубль в ворота «Лейпцига» (3:2).
- 30 октября 2021
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