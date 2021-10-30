Экс-форвард «Таврии»: крымчане признаются – голосований о присоединении к России не было

Бывший нападающий «Таврии» Владимир Гоменюк рассказал о последнем посещении Крыма, а также поделился мнением о процедуре референдума, который состоялся в 2014 году.
«Последний раз в Крыму был в 2018 году, когда продавал квартиру. Уезжал с чувством, что сюда больше никогда не поеду. Но было время, когда планировал там жить. Мне нравилось море, нравились горе и обстановка. Всё очень нравилось.
Это политика. Те, что сейчас там живут крымчане, они считают, что у них всё хорошо. Они не думают, что их кто-то захватил. Хотя сами признаются, что никаких голосований не было. Все приняли за них», — сказал Владимир Гоменюк в интервью YouTube-каналу «ПРОФУТБОЛ Digital».
Владимир Гоменюк выступал за сборную Украины, в составе которой он провёл восемь матчей.
- 30 октября 2021
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