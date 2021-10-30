Серхи Роберто получил травму и не поможет «Барселоне» в матче с «Алавесом»
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто пропустит матч 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» из-за травмы, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Испанский футболист получил повреждение правого бедра на тренировке «Барселоны». Сроки восстановления Роберто не сообщаются.
Напомним, Роберто выступает за основную команду «Барселоны» с 2010 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 9 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Матч 12-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Алавес» состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Алавес».
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