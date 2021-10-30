Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Смолова подозрение на коронавирус. Игрок не полетел с «Локомотивом» в Нижний Новгород

У Смолова подозрение на коронавирус. Игрок не полетел с «Локомотивом» в Нижний Новгород
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов сдал подозрительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба. Футболист не отправился с командой на предстоящий матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».

«Фёдор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни COVID-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб «Локомотива» расценивает результат его анализа как ложноположительный.

Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды – тренерский штаб, игроки, персонал – сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ. «Локомотив» строго придерживается рамок санитарного регламента, специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи — в 19:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021