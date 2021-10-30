У Смолова подозрение на коронавирус. Игрок не полетел с «Локомотивом» в Нижний Новгород

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов сдал подозрительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба. Футболист не отправился с командой на предстоящий матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».

«Фёдор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни COVID-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб «Локомотива» расценивает результат его анализа как ложноположительный.

Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды – тренерский штаб, игроки, персонал – сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ. «Локомотив» строго придерживается рамок санитарного регламента, специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи — в 19:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.