«День тренеришки – наш день!» Карпин шуткой ответил на поздравление от жены
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оригинально ответил на поздравление своей супруги Дарьи с днём тренера.
«С днём тренера, любовь моя!» — написала Дарья Карпина в своём «инстаграме».
«Я-то здесь ни при чём. День тренеришки – это да! Наш день», — ответил Валерий Карпин в комментариях к записи.
Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
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