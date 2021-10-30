«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



«Челси» набрал 22 очка в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на предпоследнем, 19-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».