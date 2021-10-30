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«Встреча старых знакомых». Слуцкий в шуточной форме попытался кинуть Дзагоева через бедро

«Встреча старых знакомых». Слуцкий в шуточной форме попытался кинуть Дзагоева через бедро
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ЦСКА показал кадры с общением главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с футболистами и тренерским штабом красно-синих. Наставник тепло поприветствовал полузащитника армейцев Алана Дзагоева и в шуточной форме попытался бросить его через бедро. Соответствующее видео пресс-служба ЦСКА разместила в своём «инстаграме».

Леонид Слуцкий с 2009 по 2016 год являлся главным тренером ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды — Кубок России (2011, 2013) и дважды — Суперкубок России (2013, 2014).

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Рубин» — ЦСКА. Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА.

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