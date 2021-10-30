«Нижний Новгород» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Поделиться
Сегодня, 30 октября, состоится матч «Нижний Новгород» — «Локомотив». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Юнус Кошко.
Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (14) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
Комментарии
- 30 октября 2021
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
14:54
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:48
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
12:58
-
12:45
Партнерский контент