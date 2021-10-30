«Нижний Новгород» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Нижний Новгород» — «Локомотив». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Локомотив».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Юнус Кошко.



Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (14) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).