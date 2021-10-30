Калайчев: «Локомотив» ждёт сложнейшая игра. «Нижний Новгород» похож на раненого зверя

Бывший защитник московского «Локомотива» Андрей Калайчев, входящий в 100 лучших футболистов клуба в истории, поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится сегодня, 30 сентября. Старт — в 19:00 мск.



«Локомотив», безусловно, ждёт сложнейшая игра. «Нижний» после поражения от «Краснодара» похож на раненого зверя, который явно жаждет того, чтобы исправиться перед своими болельщиками, перед руководством… И, конечно, этот матч очень важен и для «Локо». Сыграть хорошо в Нижнем нужно ещё и потому, что это придаст импульс дальнейшим выступлениям команды, добавит положительных эмоций перед непростыми встречами в РПЛ и в еврокубках. Верю в команду. И это – не слепая вера. А основанная на наблюдениях за последними играми «Локо». Отмечу, что в игре с «Галатасараем» проглядывался современный футбол с быстрым переходом из одной фазы в другую, с активным высоким прессингом. Конечно, для такой энергозатратной игры требуется длинная скамейка. Без неё, что очевидно, непросто – спасает сейчас, когда исполнителей не хватает, то, что летом были приобретены перспективные игроки. В общем, подытожу: будет очень сложно, потребуется проявить не только мастерство, но и характер, без которого в таких матчах вообще никуда», — сказал Калайчев.

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