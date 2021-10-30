Глава пресс-службы «Аль-Садда» прокомментировал возможный уход Хави в «Барселону»

Глава пресс-службы катарского «Аль-Садда» Ахмед Аль-Ансари высказался о возможном уходе главного тренера Хави в «Барселону».



«У клуба нет официального предложения от какой-либо команды. Любой клуб, обладающий хоть каплей профессионализма, должен вести переговоры с другой стороной по поводу игрока или тренера, у которого есть действующий контракт», — цитирует Аль-Ансари La Vanguardia.



Ранее испанские СМИ сообщили, что Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону». Из каталонского клуба был уволен Рональд Куман. Хави сейчас считается главным кандидатом на вакантный пост.



Более того, ряд источников утверждал, что тренер уже договорился с «Аль-Саддом» о расторжении контракта.



Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», который действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.

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