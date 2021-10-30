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Оперштаб РПЛ выступил с заявлением по поводу сомнительного теста Смолова на коронавирус

Оперштаб РПЛ выступил с заявлением по поводу сомнительного теста Смолова на коронавирус
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Оперативный штаб Российской Премьер-Лиги на официальном сайте опубликовал заявление по поводу сомнительного теста нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова на коронавирусную инфекцию.

«28 октября игрок «Локомотива» Фёдор Смолов самостоятельно сдал тест на коронавирус, который дал сомнительный результат. В соответствии с Санитарным регламентом РПЛ «Локомотив» уведомил РПЛ о данной ситуации и отметил, что футболист в течение недели не контактировал с партнёрами по команде и занимался по индивидуальной программе.

В тот же день тестирование прошли остальные члены команды, все результаты – отрицательные. Игрок чувствует себя хорошо, повторное тестирование запланировано на 1 ноября», — говорится в заявлении.

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