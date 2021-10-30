«Спартак» — «Ростов»: Максименко остался в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».



«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.



Запасные: Максименко, Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Ломовицкий, Игнатов, Сунгатулин, Бакаев, Мельников.



«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.