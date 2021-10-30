Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ростов»: Максименко остался в запасе хозяев

«Спартак» — «Ростов»: Максименко остался в запасе хозяев
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Максименко, Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Ломовицкий, Игнатов, Сунгатулин, Бакаев, Мельников.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021