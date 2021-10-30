«Эльче» — «Реал»: Винисиус вывел гостей вперёд

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче проходит матч 12-го тура испанской Примеры «Эльче» — «Реал».



Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, ему ассистировал Мариано Диас.



Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Альберт Катала Ферран.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Реал».



После 10 сыгранных туров в испанской Примере «Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 21 очком в активе. «Эльче» за 11 матчей набрал 10 очков, команда находится на 15-м месте в таблице.