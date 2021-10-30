«Эльче» — «Реал»: Винисиус вывел гостей вперёд
Поделиться
Сегодня, 30 октября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче проходит матч 12-го тура испанской Примеры «Эльче» — «Реал».
Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, ему ассистировал Мариано Диас.
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Альберт Катала Ферран.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Реал».
После 10 сыгранных туров в испанской Примере «Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 21 очком в активе. «Эльче» за 11 матчей набрал 10 очков, команда находится на 15-м месте в таблице.
Комментарии
- 30 октября 2021
-
16:16
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
14:54
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:48
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
12:58
Партнерский контент